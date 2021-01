In Umbria meno nuovi positivi Covid ma calano tamponi

(ANSA) - PERUGIA, 07 GEN - Sono stati 64 i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nell'ultimo giorno, 30.139 totali. Lo riporta il sito della Regione. Registrati anche 74 guariti, 25.432, e altri tre morti, 646, con gli attualmente positivi ora 4.061, 13 in meno di ieri.

I tamponi analizzati sono stati 430, 518.690, con un tasso di positività in rialzo, al 14,8 per cento, come solitamente accade dopo un giorno festivo.

Sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali, con 321 ricoverati, uno in meno, 44 (ieri 45) in terapia intensiva.

(ANSA).