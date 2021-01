Ha ricevuto placebo volontario vaccino Covid

(ANSA) - PERUGIA, 07 GEN - Ha scoperto di avere ricevuto il placebo e non il vaccino anti-Covid di Oxford e AstraZeneca il medico umbro Antonio Metastasio che ha partecipato alla sperimentazione in Inghilterra dove vive e lavora. Lo ha appreso dopo avere chiesto di essere messo a conoscenza di cosa gli fosse stato inoculato per poi poter essere vaccinato. "Ora spero di poter essere vaccinato prima possibile, anche perché qui in Inghilterra la situazione dei contagi è veramente pesante" ha detto Metastasio parlando con l'ANSA.

Lo psichiatra e geriatra umbro, che vive con la famiglia a Cambridge e lavora con con il National Health Service, è entrato a giugno nello studio che si svolge con la formula del doppio cieco, cioè né i soggetti che partecipano né i medici che lo seguono sanno se sia stato inoculato il vaccino o un placebo.

"Per me - ha spiegato Metastasio - si è però profilata ieri la possibilità di essere vaccinato nella struttura dove lavoro (che però non si è concretizzata) e quindi ho chiesto ai responsabili dello studio di essere messo a conoscenza della sostanza che ho ricevuto. Mi è stato così comunicato che ho ricevuto due dosi di placebo, un vaccino contro la meningite e non quello per il Covid".

A questo punto il medico umbro è fuori dallo studio di Oxford-AstraZeneca.

"Qui in Gran Bretagna - ha detto ancora Metastasio - solo alcune categorie di medici rientrano tra quelle che vengono vaccinate prioritariamente. Io non sono tra questi ma spero di poter essere sottoposto quanto prima all'immunizzazione. Magari proprio grazie alle dosi di Oxford-AstraZeneca attese a breve in notevole quantità".

Pur avendo partecipato al trial, Metastasio non avrà una corsia preferenziale per il vaccino. "Ci sono regole dettate dallo Stato che vanno rispettate - ha detto - e quindi aspetterò il mio turno che comunque spero arrivi prima possibile. Vorrà dire che alla fine sarò vaccinato per il Covid e per la meningite". (ANSA).