Arcuri, tifiamo per approvazione vaccini

(ANSA) - PERUGIA, 07 GEN - "Dobbiamo tutti aiutarci a spiegare alla nostra gente, all'opinione pubblica, che usiamo tutti i vaccini che abbiamo": lo ha sottolineano il commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri intervenendo una conferenza stampa della Regione Umbria. "Non siamo produttori - ha aggiunto -, ma siamo tifosi perché l'Autorità di certificazione europea approvi prestissimo non solo le due aziende che oggi ce lo stanno fornendo ma anche le altre".