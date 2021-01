ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria potenzia ancora intensive

(ANSA) - PERUGIA, 07 GEN - L'Umbria non vuole farsi trovare impreparata di fronte a una eventuale terza ondata della pandemia di Covid. Per questo entro febbraio disporrà complessivamente di 183 posti letto di terapia intensiva.

A dare l'annuncio è stata la presidente della Regione nel corso di una video conferenza stampa con anche il commissario Domenico Arcuri. Quarantaquattro posti letto di intensiva destinati a pazienti affetti da Sars-CoV-2 saranno infatti messi a disposizione dalla Struttura di quest'ultimo grazie a prefabbricati che verranno collocati presso gli ospedali di Perugia, Terni, Città di Castello e Foligno. "In previsione di un nuovo picco epidemico - ha spiegato Tesei - la Regione sta lavorando da una parte per portare avanti il piano delle vaccinazioni anticovid, e dall'altro per predisporre in maniera strutturata dei posti letto di terapia intensiva che si andranno ad aggiungere a quelli già a disposizione".

Sul fronte dei vaccini, in Umbria sono state somministrate 3.759 delle 9.835 dosi consegnate, cioè il 38,2 per cento.

Riguardo ai dati giornalieri della pandemia, invece, nell'ultimo giorno sono stati registrati 64 i nuovi positivi al Covid. Registrati anche 74 guariti e altri tre morti, con gli attualmente positivi ora 4.061, 13 in meno di ieri. I tamponi analizzati sono stati 430, 518.690, con un tasso di positività in rialzo, al 14,8 per cento, come solitamente accade dopo un giorno festivo. Sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali, con 321 ricoverati, uno in meno, 44 (ieri 45) in terapia intensiva. (ANSA).