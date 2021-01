Vaccinate contro il Covid 2.913 persone in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 06 GEN - Sono 2.913 le dosi di vaccino contro il Covid somministrate ad oggi in Umbria, secondo quanto emerge dai dati aggiornati al 6 gennaio sul portale online del commissario straordinario per l'emergenza. Si tratta del 58,8 per cento del totale delle dosi al momento a disposizione.

Le dosi sono state somministrate a 1.602 donne e a 1.311 uomini, quasi tutti (2.885) operatori sanitari e sociosanitari. Undici sono andate a personale non sanitario, mentre sono al momento 17 gli ospiti delle strutture residenziali che sono stati vaccinati (ANSA).