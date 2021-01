Ruba all'interno di un'auto, bloccato da un passante

(ANSA) - PERUGIA, 06 GEN - Ha rotto il vetro di un'auto in sosta ed ha tentato di rubare uno zainetto che si trovava all'interno della vettura, ma è stato visto e bloccato da un passante fino all'arrivo dei carabinieri. Il presunto responsabile è un moldavo di 40 anni, già noto alle forze di polizia. A bloccarlo è stato un uomo originario del Camerun e regolarmente residente a Perugia, che in una colluttazione con il quarantenne ha riportato contusioni multiple ed è stato giudicato guaribile in pochi giorni dai medici del Santa Maria della Misericordia che lo hanno curato.

L'episodio è avvenuto a Perugia nei pressi di piazza Partigiani.

Ad avverrtire i carabinieri è stato un altro passante, che ha assistito alla scena. Per il moldavo sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, come disposto dall'autorità giudiziaria. (ANSA).