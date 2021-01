Squarta, servono maggiori diritti e più risorse per i disabili

(ANSA) - PERUGIA, 05 GEN - "Sono abituato a mantenere fede ai miei valori e ai principi che ispirano da sempre la mia azione politica. Oggi ho quindi presentato una nuova mozione sulla disabilità. Sarà discussa martedì prossimo. Insieme a Eleonora Pace chiediamo un'attenzione maggiore ai problemi delle persone fragili". Lo annuncia il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta (Fdi).

"La disabilità - sottolinea, in un suo post nella sua pagina Facebook - ha bisogno di maggiori diritti, più risorse e la possibilità di scegliere quale tipo di assistenza le famiglie ritengono migliore. Chiediamo progetti di vita personalizzati che tengano conto delle aspirazioni, delle necessità e delle scelte individuali di ogni persona disabile. La politica non conta davanti a questioni così importanti, tantomeno contano i partiti. Spero che la mozione venga quindi accolta da tutto il Consiglio, senza distinzioni di casacca". "L'approvazione di questo atto - osserva Squarta - può cambiare in meglio la vita di tanti disabili e delle loro famiglie e segnare un punto di svolta per l'Umbria". (ANSA).