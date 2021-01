Neve in Valnerina

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 05 GEN - Neve a Norcia e in tutta la Valnerina. Dopo le fitte nevicate dei giorni scorsi a Castelluccio e sulle vette più alte dei Monti Sibillini, da stamani le precipitazioni sono scese fino a quota 600-700 metri interessando anche la città di San Benedetto. Al momento non si registrano disagi alla circolazione nei fondovalle, più problematico raggiungere Castelluccio dove ci sono cumuli di neve che raggiungono anche il metro di altezza. Stando alle previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile regionale, la neve continuerà a cadere, fino ai 500 metri di quota, anche durante la notte e nel corso della mattinata di domani, giorno dell'Epifania.

Il servizio Gestione viabilità della Provincia, diretto dall'ingegner Andrea Rapicetta rende nto che c'è neve abbondante a Gavelli, sulla SP 471 di Sant'Anatolia di Narco, sul Valico Civita di Cascia e sulla SP 477 di Castelluccio su tutti e tre i tratti (il primo che arriva fino a Forca Canapine, il secondo che collega Norcia con Castelluccio e il terzo che va dal Piano a Forca di Presta). Nevica anche sulla Sp 476 che collega Norcia con Preci, all'altezza del secondo tratto al Valico di Forchetta Ancarano. Il consigliere provinciale con delega alla Viabilità Gino Emili ha commentato che "come sempre la Provincia sarà in grado di fronteggiare questa situazione grazie all'esperienza del personale impegnato".

Per quanto riguarda le principali strade della regione, in base agli aggiornamenti Anas della serata di martedì 5, sulla Flaminia si transita con catene montate o pneumatici invernali in corrispondenza del valico della Somma, tra Spoleto e Terni. Rallentamenti anche sulla SS209 "Valnerina" e sulla Ss685 "delle Tre Valli Umbre" tra Cerreto di Spoleto e Norcia. Nella stessa area si registrano rallentamenti per neve sulla Ss320 "di Cascia" e sulla Ss471 "di Leonessa".