Giovane donna incensurata arrestata per spaccio cocaina

(ANSA) - PERUGIA, 05 GEN - Personale del commissariato di Assisi, a seguito di una lunga ed articolata attività di indagine, ha sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di cocaina - in esecuzione di una ordinanza emessa dal gip di Perugia - una donna italiana di 32 anni, residente a Bastia Umbra e risultata priva di precedenti di polizia. L'indagine, partita nello scorso agosto, ha permesso agli agenti - riferisce la questura - dopo una lunga attività di osservazione e pedinamento, di sorpendere la donna durante una cessione di droga a un cliente. La polizia avrebbe accertato numerose cessioni di stupefacente, a partire dal 2018. La 32enne è stata anche indagata per il reato di estorsione commesso nei confronti di due clienti che sarebbero stati costretti, dietro minacce di morte, a consegnarle la somma di oltre 100 euro quale corrispettivo per precedenti cessioni di cocaina non saldate.

