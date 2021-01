In Umbria ultimo giorni guariti più dei nuovi casi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 04 GEN - Sono stati 54 i nuovi positivi al Covid emersi in Umbria nell'ultimo giorno, 29.494 totali, a fronte di 75 guariti, 24.980. Emerge dal sito della Regione.

Registrati altri cinque morti, 636, con gli attualmente positivi che scendono a 3.878, 26 in meno di ieri.

Sono stati analizzati 542 tamponi, 509.643, con un tasso di positività del 9,96 per cento.

Sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati, 318, due in più, 44 dei quali, quattro in meno, nelle terapie intensive.

(ANSA).