Gesenu predispone Bilancio di sostenibilità

(ANSA) - PERUGIA, 04 GEN - Gesenu ha redatto anche quest'anno il Bilancio di sostenibilità 2019. Il documento è il secondo che l'azienda predispone ed è considerato uno strumento di comunicazione "avanzato ed innovativo".

Alla sua redazione ha partecipato l'intera struttura organizzativa della società, oltre ai vertici aziendali, e a tale scopo Gesenu - si legge in un suo comunicato - ha operato, proprio come per la precedente esperienza, un'analisi di materialità che ha interessato tutti i propri stakeholders.

Obiettivo del documento è di comunicare i risultati annuali ottenuti nei diversi contesti sociale, ambientale ed economico, rendicontando i valori e gli effetti che l'attività produce nel contesto in cui opera.

"Anche per il futuro - dichiara l'Azienda - tutti i nostri obiettivi aziendali continueranno ad essere coniugati in un contesto di sostenibilità ambientale e sociale; un orientamento strategico questo che appartiene al patrimonio culturale della nostra azienda sempre più orientata a promuovere una strategia di crescita certamente innovativa ma soprattutto costantemente attenta allo sviluppo sostenibile". (ANSA).