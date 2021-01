Bacchetta, per Consiglio Stato regolare gara Auri

(ANSA) - PERUGIA, 04 GEN - "Esprimiamo grande soddisfazione perché il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tar dell'Umbria che aveva di fatto annullato la gara per la gestione del servizio dei rifiuti del nel sub ambito 1": a dirlo sono il sindaco Luciano Bacchetta insieme all'assessore all'Ambiente Massimo Massetti in merito alla sentenza del Consiglio di Stato pubblicata nella giornata di oggi.

"Il Consiglio di Stato ha chiaramente affermato che la gara si è svolta regolarmente - sottolineano Bacchetta e Massetti in una nota - per cui Auri dovrà solo procedere a una verifica in contraddittorio con tutti e tre i partecipanti alla gara al fine di determinare le successive procedure. Questa sentenza ci riempie di grandissima soddisfazione, perché dimostra che la gara vinta all'epoca da Sogepu è stata assolutamente regolare, quindi, in attesa e nel rispetto di una decisione dell'Auri, si apre una prospettiva assolutamente positiva per la nostra società partecipata, visto che parliamo della gestione dei rifiuti in tutta l'Alta Umbria per i prossimi 15 anni".

Il Consiglio di Stato - spiega il Comune di Città di Castello - si è pronunciato sui ricorsi presentati da Sogepu e dalle altre aziende partecipanti alla gara indetta dall'Auri per l'affidamento della gestione del servizio integrato dei rifiuti nel Sub Ambito 1, dopo la sentenza del Tar dell'Umbria che nell'ottobre del 2019 aveva annullato la procedura, con l'esclusione dei partecipanti. (ANSA).