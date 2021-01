Ancora stabile la situazione Covid alla Muzi Betti di C.Castello

(ANSA) - PERUGIA, 03 GEN - "E' stabile anche oggi la situazione dell'Asp Muzi Betti, dove, come ci informa la presidente Andreina Ciubini, restano 46 le persone positive al Covid-19, di cui 31 anziani e 15 operatori sanitari: l'unica novità riguarda il ricovero in via precauzionale all'ospedale di due ospiti finora rimasti all'interno della residenza sanitaria, per cui sale a 14 il totale degli anziani che si trovano nel reparto Covid del nosocomio tifernate, mentre 13 sono in isolamento alla Muzi Betti e 4 a Villa Muzi". E' l'aggiornamento odierno sulla vicenda della residenza per anziani non autosufficienti di Città di Castello fornito dal sindaco Luciano Bacchetta.

Il primo cittadino ha rinnovato alla presidente Ciubini, al consiglio di amministrazione, a tutti gli operatori della Muzi Betti e ai responsabili dell'Usl Umbria 1 "l'apprezzamento per quanto stanno facendo, in stretta collaborazione, per affrontare con professionalità e grande attenzione la situazione delicata che si è improvvisamente creata all'interno della struttura".

Bacchetta ha annunciato - in una nota del Comune - che "domani e dopodomani saranno effettuati nuovi tamponi di controllo sugli ospiti e sul personale della Muzi Betti" e che "entro la fine della settimana inizieranno le vaccinazioni degli operatori sanitari della struttura". (ANSA).