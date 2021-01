Vaccinate contro il Covid 676 persone in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 02 GEN - Sono 676 le dosi di vaccino contro il Covid somministrate fino ad ora in Umbria. Si tratta del 13,6 per cento delle 4.960 consegnate. E' quanto emerge dai dati aggiornati sul portale online del commissario straordinario per l'emergenzada.

Le dosi sono andate a 401 donne e 275 uomini. La fascia di età maggiormente coinvolta è quella dai 50 ai 59 anni, con 207 persone vaccinate. Sono 183 quelle con età compresa fra i 40 e i 49 anni, 137 dai 30 ai 39. Fra i più anziani, sono già stati vaccinati sei ultraottentenni e una persona con più di 90 anni.

Gran parte delle dosi è stata somministrata agli operatori sanitari (650). Nove a personale non sanitario e 17 a ospiti delle strutture residenziali. (ANSA).