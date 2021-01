Notte ultimo dell'anno tranquilla a Terni

(ANSA) - TERNI, 01 GEN - Nottata di Capodanno tranquilla sul fronte della sicurezza, a Terni, dove al pronto soccorso dell'ospedale non si sono registrati feriti da botti o da 'taglio'.

Nonostante l'ordinanza firmata dal sindaco Leonardo Latini, che vietava l'accensione di petardi e fuochi d'artificio dalle 16 di ieri, sono stati comunque numerosi i botti e gli spettacoli pirotecnici che hanno accompagnato la mezzanotte in tutta la città, facendo da sottofondo alle strade deserte a causa del coprifuoco. Un paio le segnalazioni arrivate al 112 dei carabinieri in merito ad esplosioni dei petardi.

Sempre i militari del comando di Terni hanno contestato una sola sanzione per inosservanze ai divieti imposti dall'ultimo Dpcm. (ANSA).