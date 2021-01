In Umbria somministrate 395 dosi vaccino Covid

(ANSA) - PERUGIA, 01 GEN - Sono state finora 395 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Umbria. Si tratta dell'8 per cento delle 4.960 consegnate. Emerge dai dati aggiornati del Ministero della salute.

Le dosi sono andate a 230 donne e 165 uomini. A ricevere il vaccino sono stati soprattutto soggetti della fascia d'età tra 50 e 59 anni, 130, mentre uno solo ha 90 o più anni.

La campagna ha riguardato prevalentemente operatori sanitari o socio-sanitari che hanno ricevuto - sempre secondo il ministero - 372 dosi, mentre 17 sono andate a ospiti di strutture residenziali e sei al personale non sanitario. (ANSA).