In 120 ospedale Terni aderiscono a vaccinazione

(ANSA) - PERUGIA, 01 GEN - Proseguono all'ospedale di Terni le vaccinazioni anti-Covid per il personale sanitario. Nella seconda giornata è salito a 120 il numero degli operatori che hanno aderito al piano.

"Con le vaccinazioni abbiamo finito il 2020 e iniziato il 2021 nel migliore dei modi - commenta il neo direttore generale dell'azienda ospedaliera, Pasquale Chiarelli - seguendo il protocollo stabilito dalla Regione Umbria, su indicazione del ministero".

Chiarelli, già commissario straordinario della stessa azienda, dopo la nomina decisa dalla Regione Umbria ringrazia la governatrice Donatella Tesei, l'assessore alla Sanità, Luca Coletto, e il rettore dell'Università di Perugia, Maurizio Oliviero. Tra gli altri ringraziamenti rivolti dal manager anche quelli al direttore regionale della Sanità, Claudio Dario, e all'ex commissario per l'emergenza Covid, Antonio Onnis.

"In tutto questo - prosegue il neo direttore generale - il mio primo pensiero va ai medici e al personale assistenziale dell'ospedale Santa Maria di Terni, per la generosità, la professionalità e per la intelligente collaborazione dimostrate in questi complicati mesi, anche grazie all'efficace azione della direzione sanitaria e amministrativa, oltre che a tutti i professionisti che dietro le quinte lavorano costantemente. I prossimi tre anni ci vedranno protagonisti del rinnovamento del nostro ospedale e così di tutta la sanità umbra". (ANSA).