Giannico, sfida è ora sconfiggere il Covid

(ANSA) - PERUGIA, 31 DIC - "Ci aspetta un lavoro importante, sconfiggere il Covid per poi guardare a una sanità nuova, moderna e innovativa": lo ha sottolineato Marcello Giannico, confermato dalla Regione alla guida dell'Azienda ospedaliera di Perugia, come direttore generale, per il prossimo triennio.

Incarico per il quale con l'ANSA si è detto "felicissimo ed emozionato".

"Quando ho accettato la sfida di essere commissario - ha spiegato Giannico - non l'ho certo fatto con l'idea di 'scaldare la poltrona' per sei mesi ma con l'idea di portare avanti un percorso di medio-lungo periodo. Affiancato dalle migliori energie e professionalità di questa Azienda".

Il direttore generale dell'ospedale di Perugia si è quindi detto convinto che nel suo impegno sarà "sostenuto e aiutato dalle professionalità delle quali dispone l'Azienda ospedaliera"."Ci aspettano sfide importanti nel prossimo triennio - ha sottolineato Giannico - e questa azienda ne sarà protagonista, possiamo cambiare e farlo in meglio".

"Ringrazio la presidente Donatella Tesei, l'assessore alla Sanità Luca Coletto e la Giunta regionale - ha quindi affermato attraverso il sito del Santa Maria della Misericordia il direttore generale - per la stima e la fiducia accordatami.

Classe 1971, sardo, laureato in economia e commercio, master in Management pubblico alla Bocconi e in Finanza alla London Business School, tra le esperienze più significative di Giannico, in ambito sanitario, è stato dirigente dell'Area "Risorse Finanziarie del SSR" della Regione Lazio dal 2016 al 2020, direttore generale alla Azienda sanitaria locale di Sassari dal 2011 al 2014 e direttore finanziario all'Azienda ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma dal 2007 al 2010.

Fin dal 2001 ha svolto numerose collaborazioni con le Aziende Sanitarie umbre a supporto delle direzioni, in tema di programmazione e controllo di gestione. Dottore commercialista e revisore contabile, ha rilevanti esperienze sia pubbliche che private, in campo economico finanziario, nella reingegnerizzazione dei processi e nella implementazione di sistemi informativi complessi. (ANSA).