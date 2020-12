Altri 300 nuovi positivi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 31 DIC - Altri 300 nuovi positivi al Covid in Umbria nell'ultimo giorno, 28.960 totali, secondo quanto riporta il sito della Regione. sono scaturiti da 3.638 tamponi, 503.641, con un tasso di positività dell'8,2 per cento (ieri l'11,1%).

I guariti sono stati 223, 24.559, e i morti sei, 624. Ancora in crescita gli attualmente positivi, ora 3.777, 71 in più di ieri.

I ricoverati sono stati 303, tre in più, 44 dei quali (dato invariato) in terapia intensiva. (ANSA).