Vertici Assemblea salutano Tiziano Bertini

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - La conferenza stampa di fine anno dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa è stata anche l'ultima per il capo ufficio stampa Tiziano Bertini che andrà a breve in pensione. "Credo che per l'Assemblea sarà una grande perdita, visto che possiamo definirlo una istituzione per tutti noi" ha commentato il presidente Marco Squarta.

Insieme alle vicepresidenti Paola Fioroni e Simona Meloni hanno quindi iniziato l'incontro con i giornalisti ringraziando Bertini, anche a nome di tutto il Consiglio regionale. "Per il lavoro fatto in tutti questi anni - ha detto Squarta - con grandissima professionalità, con una precisione che ho visto in pochi considerando la sua scrupolosità nel dare le notizie e nel verificarle. E lo posso dire anche personalmente avendo avuto modo di confrontarmi con lui in questi sei anni, prima quando ero all'opposizione ed ora come presidente".

Bertini, giornalista professionista, è stato capo ufficio stampa dell'Assemblea legislativa Umbria e direttore responsabile dell'agenzia Acs dal 2007.

Attivo negli organismi di categoria Asu e Ordine regionale dei giornalisti, è stato eletto in diversi mandati nei rispettivi Consigli. (ANSA).