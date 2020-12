Sindaco Castello consegna Costituzione a edicolanti

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 30 DIC - Una copia della Costituzione italiana contrassegnata alla pagina dell'articolo 21, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" è stata consegnata dal sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, a una rappresentanza degli edicolanti. A nome delle istituzioni e della comunità locale, ha voluto così manifestare gratitudine e riconoscenza "per il prezioso lavoro svolto dall'inizio di marzo ad oggi garantendo sempre un servizio pubblico di grande impatto sociale".

"Siete in prima linea - ha detto Bacchetta -, su un versante diverso ovviamente da medici, operatori sanitari, forze dell'ordine, volontari, titolari di esercizi commerciali di prima necessità, ci siete stati sempre anche voi con le vostre edicole aperte quando la città era deserta e tutti erano nelle proprie abitazioni ed uscivano soltanto per fare acquisti di generi alimentari o nelle farmacie. Tanti però grazie a voi non hanno rinunciato ad uscire per acquistare un quotidiano, una rivista, un periodico e scambiare qualche parola di conforto attraverso la mascherina. Grazie a nome di tutta la comunità locale".

Il sindaco ha ringraziato anche Gianni Conti, titolare dell'azienda distribuzione di giornali e riviste che ogni mattina assicura a tutti i punti vendita della regione la consegna e Fabio Pipparoni responsabile del sindacato Sinagi con i quali - è stato ricordato - in Provincia qualche anno era stato attivato un tavolo istituzionale per monitorare tutto il comparto della filiera dell'editoria ed informazione. (ANSA).