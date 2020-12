Lavori per 1,5 mln su aeroporto Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 30 DIC - Ammontano a oltre un milione e mezzo di euro i nuovi lavori che verranno realizzati dalla stazione appaltante Enac all'aeroporto di Foligno. Lo sottolinea il sindaco, Stefano Zuccarini. "Sarà ammodernato - spiega - il piazzale antistante gli hangar con un collegamento agli stessi mediante taxi way e verrà realizzata una piazzola sulla testata di pista sud. L'intervento riguarderà anche gli edifici dello storico 'punto ristoro' che verrà riattivato successivamente, con apposito bando. Altro impegno confermato, il mantenimento del servizio carburante, che consentirà anche la proroga del servizio di antincendio boschivo".

"Lavori ed opere fondamentali - sottolinea -, a maggior supporto della candidatura di Foligno quale sede regionale del servizio di elisoccorso in Umbria, che vede la città ed il suo aeroporto in condizioni strategiche ottimali. Un pacchetto di interventi che non solo consentiranno maggiori opportunità per l'attività aeroportuale e delle aziende del settore, ma che faranno tornare l'area a disposizione dell'intera cittadinanza".

I lavori prenderanno il via dalla prossima primavera. "Un altro punto del nostro programma diventa così un impegno concreto per il territorio" conclude Zuccarini. (ANSA).