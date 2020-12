Appello vertici Assemblea a vaccinarsi

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - Il vaccino contro il Covid è "l'unico strumento che abbiamo" per uscire dalla pandemia, tornare alla nostra vita e guardare al futuro. Di questo sono convinti il presidente Marco Squarta, Fratelli d'Italia, e le vicepresidenti Paola Fioroni, Lega, e Simona Meloni, Pd. Che, durante la conferenza stampa di fine anno della presidenza dell'Assemblea legislativa hanno lanciato un appello a favore della vaccinazione.

Per Squarta la "grande sfida" riguarda il piano di vaccinazione che, ha detto, "deve essere efficiente e non può fallire". "Viviamo in un Paese - ha aggiunto - dove si tende molto a ricercare complotti ma se esistono leggi e regole di organismi internazionali che validano i vaccini noi dobbiamo crederci".

Vaccino come strumento "per traghettarci verso il futuro" anche per la vicepresidente Fioroni. Pure lei per la libertà di scelta ma convinta che la sfida del piano vaccinale "sia importante per l'Italia".

L'augurio della vicepresidente Meloni è quello che le Regioni "riescano ad attivarsi in maniera repentina con un piano concreto, veloce e mirato". "Quando sarà il mio turno mi vaccinerò - ha annunciato -, dopo aver rispettato la priorità di chi sta in trincea da mesi". (ANSA).