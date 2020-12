ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Umbria arrivano vaccini ma più casi

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - L'arrivo della nuova fornitura dei vaccini anti-Covid e l'improvviso aumento dei nuovi casi nell'ultimo giorno caratterizzano il fronte della pandemia di coronavirus in Umbria.

Sono state infatti consegnate al magazzino della farmacia dell'Azienda ospedaliera di Perugia altre 1.950 dosi del vaccino anti-Covid che saranno somministrate nei prossimi giorni. Dopo essere state scongelate, dalle 195 fiale sono state ricavate le dosi da inoculare. Queste sono state quindi consegnate agli hub presso gli ospedali di Perugia, Terni, Spoleto e Città di Castello.

Sul fronte dei dati quotidiani l'Umbria ha fatto segnare un balzo avanti dei nuovi positivi, 347 nell'ultimo giorno, il 115,5 per cento in più rispetto a ieri secondo quanto riporta il sito della Regione. I tamponi analizzati sono stati 3.122, 500.003, con un tasso di positività dell'11,1 per cento.

Accertati 204 guariti, 24.336, e cinque morti, 618, con gli attualmente positivi in crescita e ora 3.706, 138 in più. I ricoverati in ospedale sono 300, uno meno di ieri, 44, sei in più in terapia intensiva.

Arriva intanto l'appello a vaccinarsi da parte dei vertici dell'Assemblea legislativa. Il vaccino contro il Covid è "l'unico strumento che abbiamo" per uscire dalla pandemia, tornare alla nostra vita e guardare al futuro hanno sottolineato il presidente Marco Squarta, Fratelli d'Italia, e le vicepresidenti Paola Fioroni, Lega, e Simona Meloni, Pd. (ANSA).