Alemanno, 2021 anno ricostruzione Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - "Il 2021 sarà davvero l'anno della ricostruzione per Norcia e spero tutti gli altri borghi terremotati del Centro Italia": è quanto ha detto all'ANSA il sindaco, Nicola Alemanno, delineando obiettivi e sfide dei prossimi 12 mesi.

"Quello che si sta concludendo è stato terribile e si chiude con le immagini che arrivano dalla Croazia, colpita proprio da un forte terremoto che ci ha fatto ripiombare con la mente e il cuore al 2016", ha detto Alemanno, che non ha voluto mancare l'occasione per esprimere "vicinanza e solidarietà al popolo croato".

"La pandemia ancora in corso per le nostre zone già così ferite è stata una mazzata molto pesante - ha sottolineato il sindaco -, ma non abbiamo alternativa che reagire con decisione, mettendo ancora una volta in pratica tutta la nostra resilienza.

È sempre più faticoso ma questa volta la luce in fondo al tunnel, per quanto riguarda la ricostruzione, la vediamo sul serio. Il lavoro svolto in questo 2020 con il commissario straordinario, Giovanni Legnini, è stato fondamentale perché ha recepito appieno quello che noi sindaci e governatori regioni andavamo chiedendo dai giorni successivi al terremoto e finalmente oggi abbiamo a disposizione un impianto legislativo che permette di dare avvio seriamente al rifacimento delle nostre città". (ANSA).