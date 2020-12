A Narni parte tariffa puntuale per i rifiuti

(ANSA) - NARNI (TERNI), 30 DIC - Partirà il primo gennaio a Narni la tariffa puntuale per il pagamento della tassa sui rifiuti. Lo ha annunciato l'assessore all'Ambiente, Alfonso Morelli, dopo che il 23 dicembre scorso il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento Tari.

Il nuovo sistema misurerà il numero di svuotamenti dei contenitori per ogni singola utenza sia domestica che relativa ad attività economiche e a tutte le altre tipologie. "Adotteremo finalmente un sistema che risponde al principio di chi più produce più paga" spiega l'assessore. "Con questa ultima importante iniziativa - prosegue - completiamo il percorso di trasformazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani che ci porrà ancora una volta tra le avanguardie del Paese. Come tutte le trasformazioni richiederà un periodo di rodaggio per affinare il sistema ma il tutto sarà finalizzato a consolidare un modello sostenibile ambientalmente ed economicamente" (ANSA).