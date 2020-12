Arriva la App "Turni Farmacie"

(ANSA) - PERUGIA, 29 DIC - E' disponibile scaricandola gratuitamente da dispositivi mobili (utilizzando Apple Store per sistema operativo Ios e Play Store per sistema operativo Android) la nuova App "Turni Farmacie", applicazione voluta da Federfarma Umbria e Farma Service Centro Italia, sviluppata dall'azienda umbra Marketing Focus. Grazie a "Turni Farmacie", il cittadino potrà verificare in qualsiasi momento quali farmacie umbre sono aperte, chiuse o reperibili. Una mappa di geolocalizzazione individuerà il punto nel quale l'utente si trova e indicherà con un segnale rosso, verde o giallo quali sono le farmacie disponibili in quel momento. Col verde la farmacia risulterà aperta, col giallo reperibile (raggiungibile telefonicamente o per urgenze), col rosso chiusa. La App permette di fare ricerca per provincia e comune e quindi di telefonare per capire se il farmaco di interesse è presente in farmacia. "Si tratta di uno strumento utile e facilmente fruibile da parte dei cittadini, una applicazione che in un mondo sempre più globale e digitale diventa quanto mai necessaria per avere la farmacia sempre al proprio fianco", afferma in una nota il direttore generale di Federfarma Umbria e Farma Service Centro Italia, Franco Baldelli. (ANSA).