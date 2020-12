Tornano sopra quota 300 ricoverati Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 28 DIC - Tornano sopra quota 300 i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, ora 302 (sei in più di ieri) secondo quanto riporta il sito della Regione, 34 dei quali (due in meno) in terapia intensiva.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 88 nuovi positivi, 28.152, 77 guariti, 23.984, e sei morti, 610, con 3.558 attualmente positivi, cinque in più.

Sempre nell'ultimo giorno sono stati analizzati 666 tamponi, 493.224, con un tasso di positività che risale come ogni lunedì e tocca il 13,2 per cento. (ANSA).