Problemi per linee elettriche per maltempo

Problemi a causa del maltempo per diverse linee elettriche in Umbria. I tecnici di E-distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica, sono al lavoro per rialimentare alcune centinaia di utenze che sono state disalimentate.

Il forte vento ha infatti provocato la caduta di alberi e rami su linee delle dorsali a media tensione. In alcuni casi il problema è stato risolto con dei by-pass che hanno permesso di collegarne altre. Per altri sono in corso gli interventi delle squadre di E-distribuzione.

Una task force dell'azienda sta seguendo l'evolversi della situazione che - in base a quanto si è appreso - presenta un livello di criticità ritenuto gestibile.