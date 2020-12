Numerosi interventi vigili fuoco per maltempo

(ANSA) - PERUGIA, 28 DIC - Interventi dei vigili del fuoco in quasi tutta l'Umbria a causa della pioggia e del vento che sta interessando la regione. Al momento non vengono comunque segnalati problemi particolari.

In provincia di Perugia risultano il capoluogo, Spoleto, Foligno e Todi i comuni attualmente più interessati. La maggior parte delle richieste d'intervento ai vigili del fuoco sono per alberi caduti o pericolanti.

Al comando di Terni il 115 sta suonando senza sosta e tutte le squadre sono al lavoro. Anche in questo caso per caduta di alberi e rami a causa del forte vento. Decine gli interventi fatti e molti altri in coda. (ANSA).