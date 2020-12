Fadoi Umbria, adesione medici a vaccino sarà massima

(ANSA) - PERUGIA, 28 DIC - "Sono convinto che i medici ospedalieri dell'Umbria non avranno alcun problema a vaccinarsi per il Covid. L'adesione sarà massima": a dirlo è il dottor Lucio Patoia, presidente della sezione regionale Fadoi, la Società scientifica dei medici internisti ospedalieri. "Non ho numeri precisi ma c'è grande sensibilità tra i colleghi" aggiunge rispondendo all'ANSA.

Patoia, primario di medicina all'ospedale di Foligno dove è responsabile dell'area Covid, si è già sottoposto alla vaccinazione. "Non ho avuto alcun tipo di reazione - sottolinea -, nemmeno dolore nella parte dove è stata fatta l'iniezione.

L'ho fatto senza avere dubbi, per dare una testimonianza ma anche per me stesso perché quello del Covid è un pericolo reale e concreto come posso vedere quotidianamente nel reparto che dirigo".

Il presidente umbro di Fadoi non ha incertezza nel considerare "sicuro" il vaccino. "A chi ha dubbi - afferma - dico di informarsi, di vedere gli studi che ne sono alla base. Anche le reazioni che può potenzialmente dare, come qualsiasi farmaco che utilizziamo tutti i giorni, sono minori come un pò di febbre e qualche dolore muscolare. Sicuramente inferiori dei problemi che può provocare il Covid". (ANSA).