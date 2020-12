Breve stop a treni su cantiere Spoleto-Campello per lavori

(ANSA) - PERUGIA, 28 DIC - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), dalle ore 23 di lunedì 28, alle 3 di mercoledì 30 dicembre, interromperà la circolazione ferroviaria a causa dei lavori sul cantiere per il raddoppio del binario della tratta Spoleto-Campello sulla linea Orte-Falconara. I treni programmati saranno sostituiti da autobus.

"L'intervento che attiverà Rfi- ha spiegato l'assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche - consentirà l'eliminazione di ben quattro passaggi a livello, grazie allo spostamento del tracciato ferroviario sulla nuova sede, correndo parzialmente in galleria, e rappresenta uno step realizzativo determinante al fine del successivo intervento di raddoppio definitivo della tratta Campello-Spoleto il cui completamento è previsto entro il 2022".

"Si tratta di un ulteriore passo avanti che la Regione accoglie con favore - ha sottolineato l'assessore Melasecche in una nota della Regione - considerato che il raddoppio della tratta Campello-Spoleto ha fin qui avuto forti ritardi a causa delle vicissitudini con le imprese cui erano stati affidati i lavori.

L'obiettivo è quello di completare i lavori entro la data prefissata".

"Nel frattempo - ha concluso Melasecche - al tavolo tecnico del raddoppio della Orte-Falconara si stanno facendo ulteriori progressi verso la definizione dell'altra tratta fondamentale, la Spoleto-Terni, di ben altre dimensioni e difficoltà".

Durante i lavori saranno impegnati circa 120 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici e 15 mezzi d'opera. (ANSA).