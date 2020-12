Bacchetta, contro il Covid non abbassare la guardia

(ANSA) - PERUGIA, 28 DIC - "La lotta al Covid è il primo impegno: dobbiamo compiere ancora un ultimo passo, la campagna di vaccinazione. Non possiamo abbassare la guardia, dal momento che nel territorio si è registrato un aumento delle positività.

La pandemia non è alle nostre spalle, è importante continuare a rispettare tutte le indicazioni per uscire prima possibile da questa drammatica emergenza": lo ha detto il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta nella conferenza di fine anno, che si è svolta on-line.

"Ho deciso di parlare per il bilancio di questo anno dall'ospedale di Città di Castello - ha spiegato - che è stato il centro dell'emergenza sanitaria. Il Covid nel 2020 ha condizionato tutta la nostra vita, da ogni punto di vista".

"Come amministrazione - ha quindi affermato il sindaco - ci siamo impegnati molto nell'appoggiare la struttura sanitaria in tutto il lavoro che ha compiuto fino dal lockdown e da ultimo nella gestione del tracing attraverso il drive thought, per raggiungere gli obiettivi di contenimento del virus".

"Lasciamo un bilancio sano: molte delle scelte che contiene - ha detto, fra l'altro - sono state finalizzate ad aiutare le categorie economiche più colpite dalla pandemia. Consegneremo alla prossima amministrazione una situazione economico- finanziaria in grado di sostenere le sfide del futuro. Sul fronte delle opere pubbliche ci siamo concentrati sulla piastra logistica: all'inizio del 2021 verrà pubblicato il bando e sarà la prima in Umbria ad essere attivata. Abbiamo completato i lavori su quella che si chiama Piazza dell'Archeologia e che per volere del consiglio comunale diventerà Piazza delle Tabacchine.

Anche la riqualificazione delle mura urbiche, iniziata sotto l'amministrazione Cecchini, sarà completata. La strada E78 è stata inserita nelle grandi opere. Abbiamo attuato un grande programma di adeguamento sismico e riqualificazione dell'edilizia scolastica". (ANSA).