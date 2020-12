Assemblea avvia esame Documento economia e finanza

(ANSA) - PERUGIA, 28 DIC - L'Assemblea legislativa dell'Umbria, riunita in video conferenza, ha cominciato l'esame del Documento di economia e finanza regionale 2021-2023 con le relazioni di maggioranza, del consigliere regionale della Lega Daniele Nicchi, presidente della prima Commissione, che ha parlato di "documento pragmatico, orientato alla concretezza per far rinascere l'Umbria", e minoranza, Donatella Porzi, Pd, vicepresidente della Prima commissione, per la quale si tratta di un atto "in continuità con il passato, ma che non tiene conto del Covid". (ANSA).