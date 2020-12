ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria nuovo aumento ricoveri

(ANSA) - PERUGIA, 28 DIC - Nuovo leggero aumento dei ricoverati Covid che in Umbria tornano sopra quota 300, 302 per la precisione (sei in più di ieri) in base ai dati aggiornati della Regione, 34 dei quali (due in meno) in terapia intensiva.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 88 nuovi positivi, 28.152, 77 guariti, 23.984, e sei morti, 610, con 3.558 attualmente positivi, cinque in più. Sempre nell'ultimo giorno sono stati analizzati 666 tamponi, 493.224, con un tasso di positività che risale come ogni lunedì e tocca il 13,2 per cento.

Si continua a parlare intanto di vaccino contro il Covid.

"Sono convinto che i medici ospedalieri dell'Umbria non avranno alcun problema a vaccinarsi per il Covid. L'adesione sarà massima" ha detto all'ANSA il dottor Lucio Patoia, presidente della sezione regionale Fadoi, la Società scientifica dei medici internisti ospedalieri. "C'è grande sensibilità tra i colleghi" aggiunge rispondendo all'ANSA. Patoia, primario di medicina all'ospedale di Foligno dove è responsabile dell'area Covid, si è già sottoposto alla vaccinazione. "Non ho avuto alcun tipo di reazione - sottolinea -, nemmeno dolore nella parte dove è stata fatta l'iniezione. L'ho fatto per dare una testimonianza ma anche per me stesso perché quello del Covid è un pericolo reale e concreto come posso vedere quotidianamente nel reparto che dirigo". Il presidente umbro di Fadoi non ha incertezza nel considerare "sicuro" il vaccino. (ANSA).