Volontario Oxford, siamo a fine dell'inizio

(ANSA) - PERUGIA, 26 DIC - "Parafrasando Churchill direi non è la fine, forse non è nemmeno l'inizio della fine ma la fine dell'inizio": sceglie parole 'storiche' Antonio Metastasio, medico umbro impegnato in Inghilterra nella sperimentazione del vaccino anti-Covid di Oxford e AstraZeneca, alla vigilia del vax day europeo. "Credo sia un'ottima cosa ma questa vaccinazione sarà una maratona non uno sprint quindi ci vorranno mesi" afferma rispondendo all'ANSA. (ANSA).