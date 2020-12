Superati 28 mila casi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 26 DIC - Superano i 28 mila i casi di Covid registrati in Umbria dall'inizio della pandemia. Con i 51 accertati tra Natale e Santo Stefano, in base ai dati della Regione, arrivano infatti a 28.028.

Accertati altri 44 guariti, 23.878, e quattro morti, 601, con gli attualmente positivi ora 3.549, tre più di ieri. Sono stati analizzati 782 tamponi, 491.673, con un tasso di positività del 6,5 per cento (ieri era 10,49).

Risalgono leggermente i ricoverati in ospedale, 282, sei più di ieri, 34 dei quali (due in meno in terapia intensiva).

