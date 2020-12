Operatori team vaccinali testimonial vax day Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 26 DIC - Saranno tutti gli operatori dei team vaccinali impegnati nella regione i testimonial della campagna vaccinale anti-Covid in Umbria. Lo ha reso noto la Regione, sottolineando che i professionisti rimarranno nel processo con "un ruolo di primo piano" continuando a fare le vaccinazioni quando la campagna entrerà a pieno regime.

Sono stati intanto definiti il programma e l'organizzazione della campagna regionale di vaccinazione. L'ospedale di Spoleto, presso il servizio trasfusionale, accoglierà, a partire dalle 10 di domani, i team vaccinali delle quattro aziende ospedaliere e territoriali dell'Umbria ed i primi sanitari cui verranno somministrate le dosi prodotte da Pfizer.

"La giornata del 27 dicembre - come ha sottolineato l'assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto - rappresenta, oltre alle altre misure come l'uso dei dispostivi di sicurezza personale e il distanziamento sociale, un pilastro per il superamento della pandemia".

Per il vaccine day sono complessivamente 85 i soggetti che saranno vaccinati: venti componenti dei quattro team vaccinali, operatori dell'ospedale di Spoleto e delle aziende sanitarie ed ospedaliere dell'Umbria e una quindicina di ospiti dell'Rsa Santa Margherita di Perugia.

Il programma della giornata prevede alle ore 8 circa l'arrivo del vaccino Pfizer scongelato presso l'Azienda ospedaliera di Perugia e nel giro di un'ora in sacca refrigerata, con il materiale a supporto della vaccinazione, partirà verso il Servizio immuno-trasfusionale dell'ospedale di Spoleto dove alle ore 10 avrà inizio l'attività vaccinale.

Per primi saranno vaccinati gli operatori del team della Usl Umbria 1 visto che dovranno dopo recarsi presso la Residenza "S.

Margherita" di Perugia per eseguire la vaccinazione degli ospiti. Alle 10,30 toccherà ai team vaccinali dell'Azienda ospedaliera di Perugia e di quella di Terni e Spoleto, a partire dalle 11,30 partirà la vaccinazione degli operatori sanitari.

(ANSA).