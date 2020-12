Castelluccio a rischio isolamento per neve

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 26 DIC - Castelluccio di Norcia a rischio isolamento per neve. Da questa mattina, come testimonia in live streaming anche la webcam del Comune di Norcia posizionata sulla piazza del borgo terremotato, sta cadendo una fitta nevicata sui Sibillini.

Castelluccio e la sua Piana sono sotto una coltre bianca ed è difficile raggiungere la località. Il vento forte contribuisce ad aumentare i disagi.

In questi giorni con l'Italia in "zona rossa" per emergenza Covid, le attività commerciali presenti a Castelluccio sono comunque tutte chiuse, come ha fatto sapere anche il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. (ANSA).