ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria pronta al 'vaccine day'

(ANSA) - PERUGIA, 26 DIC - È pronto il piano della Regione Umbria per il 'vaccine day' di domenica 27 dicembre.

Sono stati infatti definiti il programma e l'organizzazione della campagna regionale di vaccinazione anti Covid-19.

L'ospedale "San Matteo degli Infermi" di Spoleto, presso il servizio trasfusionale, accoglierà, a partire dalle 10 di domani mattina, i team vaccinali delle quattro aziende ospedaliere e territoriali dell'Umbria ed i primi sanitari cui verranno somministrate le dosi di vaccino Pfizer.

Per il vaccine day sono complessivamente 85 i soggetti che saranno vaccinati: venti componenti dei quattro team vaccinali, operatori dell'ospedale di Spoleto e delle aziende sanitarie ed ospedaliere dell'Umbria e una quindicina di ospiti dell'Rsa Santa Margherita di Perugia.

"Questo è un momento storico. Può essere una svolta in questa pandemia" il commento di Antonio Metastasio, geriatra e psichiatra di Terni che vive e lavora a Cambridge alla vigilia del vax day. "Speriamo - aggiunge - che nel giro si pochi mesi ci sia un miglioramento significativo sul fronte della pandemia".

I dati giornalieri registrano intanto superano i 28 mila i casi di Covid registrati in Umbria dall'inizio della pandemia.

Con i 51 accertati tra Natale e Santo Stefano, in base ai dati della Regione, arrivano infatti a 28.028. Accertati altri 44 guariti, 23.878, e quattro morti, 601, con gli attualmente positivi ora 3.549, tre più di ieri. Sono stati analizzati 782 tamponi, 491.673, con un tasso di positività del 6,5 per cento (ieri era 10,49). Risalgono leggermente i ricoverati in ospedale, 282, sei più di ieri, 34 dei quali (due in meno in terapia intensiva). (ANSA).