Card. Bassetti ricorda parole del Papa

PERUGIA, 25 DIC - Ha richiamato le parole di Papa Francesco, il cardinale Gualtiero Bassetti, nell'omelia nella cattedrale di Perugia della quale è arcivescovo tenuta nel giorno di Natale.

"Carissimi - ha detto il porporato -, 'in questo tempo difficile, anziché lamentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare', come ci ha detto papa Francesco all'Angelus di domenica scorsa, ringraziamo Dio perché abbiamo potuto celebrare la memoria della nascita di quel bambino che fu 'avvolto in fasce e posto in una mangiatoia'. È lì, diceva ancora il Papa, nella mangiatoia di Betlemme, che 'c'è la realtà, la povertà, l'amore. Prepariamo il cuore come ha fatto Maria: libero dal male, accogliente, pronto a ospitare Dio".

(ANSA).