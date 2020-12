Card. Bassetti, ho pensato di non farcela

(ANSA) - PERUGIA, 25 DIC - "Nei momenti più critici ho pensato di non farcela, di non poter tornare a celebrare e ho pensato che avrei fatto il Natale da un'altra parte": è quanto ha detto l'arcivescovo di Perugia e presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, a margine della messa di Natale di stamani in cattedrale a Perugia. "Se riprendo a pieno la salute il Signore mi darà una nuova missione, stare vicino agli ammalati, a chi soffre, perché io so cosa vuol dire essere ammalati", ha aggiunto. (ANSA).