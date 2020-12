Sindaco di Norcia, il 2021 anno dell'avvio della ricostruzione

(ANSA) - PERUGIA, 24 DIC - "Il 2021 sarà l'anno dell'avvio della ricostruzione anche della Basilica di San Benedetto": è quanto ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, nel videomessaggio indirizzato alla sua gente.

Alemanno ha ricordato che nel corso del prossimo anno prenderà il via la ricostruzione "del palazzo comunale, del museo della Castellina, del polo scolastico, della residenza per anziani e di porta Romana e Ascolana".

Ha inoltre ricordato i due eventi di dicembre, quello dell'8, con l'inaugurazione dei lavori di recupero della torre civica e quello del 22, quando a Norcia è arrivato lo stato maggiore di Eni per il primo passo verso il recupero della "casa" di Benedetto. Eni sarà sponsor tecnico nel restauro della Basilica.

