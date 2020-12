Presidente Ceu serve classe politica di alto livello

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 24 DIC - "Serve una classe politica di alto livello che lavori per il bene del Paese": a dirlo è stato l'arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo. L'ha fatto rispondendo alla domanda su una possibile crisi di governo, durante lo scambio di auguri natalizi con i giornalisti in videoconferenza.

"E' necessaria - ha sottolineato ancora il presule - un'assunzione di responsabilità da parte di tutte le forze politiche, invece, in tivvù assistiamo a uno spettacolo sconcertante con una continua contrapposizione e una persistente campagna elettorale. Chi ci governa deve farsi carico dei problemi reali del Paese, emersi o aggravati dall'emergenza Covid". "Adesso è importante pensare al bene comune e non di parte", ha concluso il vescovo. (ANSA).