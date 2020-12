In Umbria 192 nuovi casi e 212 guariti Covid

(ANSA) - PERUGIA, 24 DIC - Sono stati 192 i nuovi positivi al Covid registrati in Umbria nell'ultimo giorno 27.745 totali, secondo i dati della Regione. Che segnala anche 212 guariti, 23.633, e sette morti, 591. Con gli attualmente positivi divenuti 3.521, 27 in meno di ieri.

Analizzati 3.772 tamponi, 488.681, con un tasso di positività del 5 per cento (ieri era al 4,4).

Scendono leggermente i ricoverati 276, tre in meno di ieri 38 (due in meno in terapia intensiva). (ANSA).