Auguri al personale dal direttore regionale Salute

(ANSA) - PERUGIA, 24 DIC - "In prossimità delle festività natalizie e del nuovo anno desidero esprimere un messaggio di profondo ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, sono stati impegnati all'interno del Sistema sanitario regionale nel fronteggiare la pandemia": lo afferma il direttore regionale Salute e Welfare, Claudio Dario, in un messaggio di auguri inviato a tutti coloro che nel sistema sanitario regionale sono impegnati a fronteggiare la pandemia. "Lo faccio - prosegue Dario - facendo mio ed estendendo il messaggio che l'Istituto Superiore di Sanità ha rivolto agli operatori di Regioni e Province autonome per il loro contributo nei gruppi di lavoro e nella sorveglianza epidemiologica. Affrontare la pandemia è un lavoro di squadra e in ogni squadra il contributo silenzioso degli operatori non da tutti visibili è prezioso quanto quello di coloro che li guidano e li rappresentano". "Senza dimenticare nessuno - continua il messaggio - voglio sottolineare l'apporto costante dei professionisti incaricati della sorveglianza epidemiologica del Covid-19 che ha permesso la produzione di centinaia di aggiornamenti quotidiani di dati, tabelle, grafici e dashboard istituzionali".

"Abbiamo contato più di 27.500 casi nella nostra regione. Dietro ognuno di essi, dietro ogni dato pubblicato, ci sono migliaia di gesti, ripetuti quotidianamente e in condizioni non sempre facili. Migliaia di operatori". "Senza questi gesti quotidiani, pazienti, senza questo lavoro invisibile non sarebbe possibile fornire alcuna dashboard o alcun bollettino epidemiologico e non avremmo avuto nessuna bussola per navigare in questa emergenza".

"Allo stesso modo - aggiunge il direttore - sento la necessità di ringraziare tutti i professionisti impegnati senza sosta nei pronto soccorso, nei reparti di degenza ospedaliera e nelle strutture territoriali, nelle Usca, nei drive-through e in ogni altro luogo di assistenza, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e la continuità assistenziale, per essersi presi cura dei malati e dei loro familiari con competenza ed umanità".

"Un ringraziamento, infine a tutti i dipendenti della Direzione Salute e Welfare e ai membri dell'Unità Strategica Emergenza Coronavirus". (ANSA).