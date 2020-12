ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria più di 4 mila in isolamento

(ANSA) - PERUGIA, 24 DIC - Continuano a scendere ma sono ancora 4.497 le persone che in Umbria sono in isolamento per il Covid alla vigilia di Natale. Un dato aggiornato sul sito della Regione.

Dal bollettino quotidiano emerge inoltre che sono stati 192 i nuovi positivi registrati in Umbria nell'ultimo giorno 27.745 totali. Con anche 212 guariti, 23.633, e sette morti, 591, mentre gli attualmente positivi sono divenuti 3.521, 27 in meno di ieri. Analizzati 3.772 tamponi, 488.681, con un tasso di positività del 5 per cento (ieri era al 4,4). Scendono leggermente i ricoverati 276, tre in meno di ieri 38 (due in meno in terapia intensiva).

"In prossimità delle festività natalizie e del nuovo anno desidero esprimere un messaggio di profondo ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, sono stati impegnati all'interno del Sistema sanitario regionale nel fronteggiare la pandemia" ha intanto affermato il direttore regionale Salute e Welfare, Claudio Dario, in un messaggio di auguri inviato a tutti coloro che nel sistema sanitario regionale sono impegnati a fronteggiare la pandemia. "Lo faccio - prosegue - facendo mio ed estendendo il messaggio che l'Istituto Superiore di Sanità ha rivolto agli operatori di Regioni e Province autonome per il loro contributo nei gruppi di lavoro e nella sorveglianza epidemiologica. Affrontare la pandemia è un lavoro di squadra e in ogni squadra il contributo silenzioso degli operatori non da tutti visibili è prezioso quanto quello di coloro che li guidano e li rappresentano".

Un segnale di speranza arriva però da Città di Castello dove Luisa Costantini e Michele Mandrelli, impiegata lei e metalmeccanico lui, 34 anni entrambi, fidanzati dal 2015, si sono detti sì nonostabnte le rigide restrizioni dovute al Covid.

