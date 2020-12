Video musicale studenti in Dad con Fabrizio Bosso

(ANSA) - PERUGIA, 23 DIC - Compare anche il trobettista Fabrizio Bosso in un video artistico musicale realizzato durante il lockdown dai ragazzi in Dad (didattica a distanza) del Laboratorio di musica dell'Istituto Comprensivo 13 di Perugia.

Da cinque anni - spiega una nota dell'istituto - gli studenti sono protagonisti del progetto di diffusione dell'arte e della cultura musicale gestito da docenti interni ed esterni in stretta collaborazione con le associazioni culturali del territorio. "Il risultato del progetto, che si esprime nel video, assume un significato ancora più profondo - è detto nella nota - poiché lo stesso è stato raggiunto proseguendo l'impegno musicale anche in didattica a distanza nel periodo di lockdown.

I giovani studenti hanno continuato a suonare a casa esprimendo la loro forza e creatività". È consuetudine dell'istituto far confrontare gli studenti con i "grandi" del panorama musicale italiano e non solo, come incoraggiamento ed ispirazione e "la presenza nel video del grande artista Fabrizio Bosso, accanto ai giovani musicisti, assume dunque questa valenza formativa e culturale". La pubblicazione dell'opera, in questo preciso momento, la scelta del repertorio musicale, il format e il contenuto delle immagini lanciano un "messaggio di speranza e di 'futuro' rivolto ai giovani". Il video è pubblicato nel sito istituzionale della scuola. (ANSA).