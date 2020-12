Esplosione in un'abitazione a Perugia, un disperso

(ANSA) - PERUGIA, 23 DIC - Sono in corso le ricerche di una persona che risulta dispersa dopo un'esplosione avvenuta in un'abitazione nei pressi di Piegaro. L'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso.

Due squadre del comando centrale di Perugia stanno intervenendo in vocabolo San Fortunato, zona Cibottola.

Inizialmente - hanno riferito gli stessi vigili del fuoco - la chiamata era per una fuga di gas, mentre la squadta stava andando sul posto, è arrivata la segnalazione di un'esplosione.



Secondo quanto riferito successivamente dai vigili del fuoco, la persona dispersa è stata ritrovata tra le macerie, deceduta. Si tratta di un uomo di 44 anni nato a Città della Pieve