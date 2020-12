++ Esplosione in abitazione, trovato morto il disperso ++

(ANSA) - PERUGIA, 23 DIC - Una persona è morta in seguito ad una esplosione avvenuta nella tarda mattinata di oggi in un'abitazione nei pressi di Piegaro, in località Cibottola (non a Perugia come riferito in un primo momento).I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con due squadre, erano stati inizialmente chiamati per una fuga di gas. Prima del loro arrivo è giunta la segnalazione dell'esplosione. La vittima risultava dispersa ed è stata trovata poco dopo tra le macerie. Secondo le prime informazioni, si tratta di un uomo. Non risulterebbero altre persone disperse. L'abitazione sarebbe una casa singola.

L'esplosione ha fatto crollare una parte del solaio. (ANSA).